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В Москве 9-летний мальчик сбросил кошку с пятого этажа

13:43
  • вторник
  • 07 августа 2018

В Москве полиция проверяет сообщения о том, что 9-летний мальчик выбросил кошку из окна пятого этажа. По версии бабушки ребенка, животное вырвалось из рук, не смогло удержаться на подоконнике и выпало вниз.

Сотрудники полиции начали проверку после сообщений о 9-летнем мальчике, который сбросил кошку с пятого этажа, сообщает агентство "Москва".

Инцидент произошел в столице на улице Холмогорская. Очевидцы рассказали, мальчик некоторое время назад сбрасывал различные предметы на припаркованные автомобили, а затем вслед за вещами выбросил и кошку.

Прибывшие на место происшествия полицейские поговорили с бабушкой мальчика. Она рассказала, что ее внук принес домой животное и попросил оставить его у себя, но ему не было позволено это сделать. Тогда кошку понесли обратно на улицу. На лестничной клетке между четвертым и пятым этажами животное вырвалось, не смогло удержаться на подоконнике и выпало вниз.

Выжила ли кошка, неизвестно.

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