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Медведев назвал приоритеты проекта бюджета на 2019 год

14:51
  • вторник
  • 07 августа 2018

Выполнение майского указа президента и обеспечение макроэкономической стабильности должны оставаться приоритетами проекта бюджета на 2019 год. Об этом заявил премьер-министр Дмитрий Медведев. Среди приоритетов бюджета также остается выполнение социальных обязательств.

Программа по улучшению жилищных условий для молодых семей будет продлеваться. Об этом Дмитрий Медведев заявил на совещании по подготовке бюджета.

Глава Правительства обсудил с вице-премьерами самые важные статьи расходов, передает "ТВ Центр". В новом финансовом документе акцент сделан на решении задач, сформулированных в майских указах президента. На сегодняшней встрече особое внимание Дмитрий Медведев уделил вопросам строительства жилья и обеспечения льготников.

"Все последние годы мы много занимаемся этими вопросами. Стараемся сделать рынок строительных и коммунальных услуг более современным, более прозрачным, расселяем аварийное жилье, ветхое жилье, создаем условия для того, чтобы ипотечные кредиты становились все более доступными. В результате всех этих мер порядка пяти миллионов семей должны улучшать свои жилищные условия каждый год", - заявил председатель правительства России Дмитрий Медведев.

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