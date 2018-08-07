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Британия пригласила экспертов ОЗХО для расследования инцидента в Эймсбери

13:57
  • вторник
  • 07 августа 2018

Эксперты ОЗХО соберут дополнительные образцы отравляющего вещества в Эймсбери, откуда в июле госпитализировали двух человек. По данным британских спецслужб, на них было оказано воздействие нервно-паралитическим веществом класса "Новичок". Одна из пострадавших скончалась, другой пошел на поправку и был выписан из больницы.

В Министерстве иностранных дел Великобритании сообщили о приглашении экспертов Организации по запрещению химического оружия для сбора образцов отравляющего вещества в рамках расследования инцидента в городе Эймсбери. Публикацию ведомства цитирует ТАСС.

"Великобритания пригласила независимых технических экспертов надзорной организации приехать в Соединенное Королевство для сбора дополнительных образцов", - говорится в сообщении.

В июне из Эймсбери госпитализировали пару Дон Стерджесс и Чарльза Роули с признаками тяжелого химического отравления. Стерджесс скончалась спустя восемь дней, Роули в итоге выписали из больницы. Британские спецслужбы полагают, что на пострадавших было оказано воздействие нервно-паралитического вещества класса "Новичка", следы которого якобы обнаружили в соседнем Солсбери при расследовании дела об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

18 июля посол России в Сирии Александр Кинщак подверг критике предварительный доклад ОЗХО по предполагаемой химатаке в сирийском городе Дума. В документе отмечалось, что в образцах обнаружили хлор, как и ранее в сирийской провинции Хама. По словам дипломата, в документе не упомянуты причины, помешавшие экспертам ОЗХО прибыть на место инцидента. Произошло же это из-за удара коалиции во главе с Соединенными Штатами по территории САР.

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