Семья погибшей в ДТП москвички просит признать нерожденную дочку потерпевшей

Семья Натальи Львовы, которая погибла в ДТП с участием экс-сотрудника "Синергии" Михаила Исаханова, просит изменить УК из-за смерти нерожденного ребенка.

Родственники Натальи Львовы, погибшей в ДТП с участием бывшего сотрудника "Синергии", просят изменить Уголовный кодекс России, чтобы признать потерпевшей нерожденную девочку, об этом пишет агентство "Москва".

"У нас есть справка о рождении и есть справка, что ребенок погиб от гипоксии, в следствии полученными матерью травмами. А закон наш говорит, что у нас как бы не родился никто и не умер никто. У следствия есть все справки", - рассказал супруг погибшей Евгений Львов.

Во многих статьях УК присутствует квалифицирующий признак, указывающей на беременность потерпевший. Однако, виновное лицо должно заведомо знать о том, что женщина находится в положении.

"В рамках действующего законодательства следствие не может вменить Исаханову данный квалифицирующий признак. В виду того, что в УК обязательно, чтобы виновное лицо заведомо знало о нахождении женщины в состоянии беременности, оно мешает вменить это Исаханову. В любом случае, все последствия будут учитываться судом, если он вынесет обвинительный приговор", - объяснил адвокат потерпевшей стороны.

Резонансное ДТП, произошедшее на севере Москвы 18 июня, случилось из-за того, что водитель не справился с управлением и сбил двух женщин на пешеходном переходе. Одна из пострадавших, Наталья Львова, была беременна и потеряла ребенка. Позднее она скончалась в Боткинской больнице. Вторая пострадавшая в тяжелом состоянии попала в реанимацию.

Виновник ДТП - сотрудник "Синергии" Михаил Исаханов. После трагедии он был уволен из ВУЗа. Исаханов признал свою вину и заявил, что хочет помочь семье погибшей и пострадавшей.