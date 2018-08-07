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В Москве простились с погибшими в ЦАР журналистами

14:36
  • вторник
  • 07 августа 2018

В Московской соборной мечети во вторник простились с Орханом Джемалем. Журналист погиб в Центральноафриканской республике.Ранее в столице простились с оператором Кириллом Радченко и режиссером-документалистом Александром Расторгуевым. Проститься с ними пришли многие коллеги, друзья, близкие и родные.

В Москве во вторник простились с погибшими в Центральноафриканской республике режиссёром Александром Расторгуевым, оператором Кириллом Радченко и журналистом Орханом Джемалем. Об этом сообщает "ТВ Центр".

Проводить их в последний путь пришли близкие, друзья и коллеги.

Репортёры погибли 30 июля во время работы недалеко от столицы африканской республики. По предварительной версии, они стали жертвами вооружённого нападения радикалов. Следственный Комитет России возбудил уголовное дело по статье "Убийство".

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