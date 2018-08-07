Скончался создавший образы героев "Простоквашино" мультипликатор Аркадий Шер

Не стало художника-мультипликатора Аркадия Шера. Он был создателем образов героем "Простоквашино", также работал над такими мультфильмами, как "Приключения Васи Куролесова", "От двух до пяти", "Переменка № 2", "Сладкий родник" и "Бал цветов". Шеру было 84 года.

В пресс-службе Союза кинематографистов сообщили, что в возрасте 84 лет скончался создатель образов героев "Простоквашино", художник-мультипликатор и иллюстратор детских книг Аркадий Шер. Об этом пишет "Интерфакс".

"С глубоким прискорбием сообщаем, что на 85-м году не стало нашего друга, коллеги, талантливого художника-мультипликатора Аркадия Соломоновича Шера", - говорится в публикации.

Шер также работал над такими мультфильмами, как "Приключения Васи Куролесова", "От двух до пяти", "Переменка № 2", "Сладкий родник" и "Бал цветов".

На киностудии "Союзмультфильм" Шер трудился в период с 1959-го по 1992 год. Сначала он был прорисовщиком, затем - художником-постановщиком.