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Оренбург накрыла песчаная буря

14:49
  • вторник
  • 07 августа 2018

Шквалистый ветер, грозы и песчаная буря. В Оренбурге спасатели переведены в режим повышенной готовности.

Утром во вторник Оренбург накрыла плотная завеса пыли, затем поднялся ураганный ветер. Он достигал такой силы, что с корнем вырывал деревья, передает "ТВ Центр".

Сообщается, что в нескольких жилых домах выбило стекла. По словам очевидцев, из-за песчаной бури на дорогах практически нулевая видимость. В больницы уже обратились десятки человек с жалобами на боль в глазах. Спасатели рекомендуют жителям не покидать свои дома и закрыть окна.

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