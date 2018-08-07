МИД: Москва разочарована решением США восстановить антииранские санкции

МИД России осудил решение США о восстановлении односторонних санкций против Ирана. По информации ведомства, это нарушает резолюцию Совбеза ООН и направлено на срыв СВПД.

В Москве разочарованы решением Вашингтона ввести односторонние санкции в отношении Ирана, сообщает "Интерфакс".

Санкции нарушают резолюцию Совбеза ООН 2231, а также направлены на срыв реализации Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), отметили в ведомстве.

"Убеждены, что СВПД все-таки обладает достаточным запасом прочности. Участникам этой договоренности вполне по силам преодолеть возникшие сложности. Подтверждаем нашу приверженность СВПД", - сообщили в МИД России.

Ранее Вашингтон вышел из договора по ядерной сделке с Ираном и восстановил масштабные санкции против этой страны. Пока ограничения касаются только автомобильного сектора, а также торговли золотом и другими металлами.

Страны Евросоюза в ответ ввели в действие регламент, согласно которому на территории ЕС санкции США в отношении Ирана будут блокироваться.