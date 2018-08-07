Собянин: строительство метро в Коммунарку выходит на завершающую стадию

Улучшение дорожного сообщения на юго-западе города и строительство новых станций метро — мэр Москвы Сергей Собянин посетил Новомосковский округ столицы и оценил итоги масштабных работ. Четыре новые станции значительно улучшат транспортное обслуживание сразу нескольких районов и помогут разгрузить автомагистрали. Как отметил Сергей Собянин, более 80% работ уже выполнено, станция "Прокшино" откроется уже в следующем году.

Подробности — в репортаже корреспондента "ТВ Центра" Никиты Васильева (см. видео).