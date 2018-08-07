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В аэропорту Франкфурта началась эвакуация из-за действий неизвестного мужчины

15:31
  • вторник
  • 07 августа 2018

Неизвестный мужчина, не имеющий особых прав доступа, пробрался на территорию зоны безопасности аэропорта Франкфурта-на-Майне. В результате проводится эвакуация пассажиров.

С территории некоторых зон первого терминала аэропорта Франкфурта-на-Майне проводится эвакуация пассажиров. Как передает "Интерфакс", это началось после того, как не имеющий особых прав доступа человек пробрался на территорию зоны безопасности.

В результате сотни пассажиров, находившихся в аэропорту, выведены из -здания.

Полиция Франкфурта-на-Майне уточнила, что в целях безопасности стражи правопорядка эвакуировали второй и третий этажи в зоне A первого терминала. Кроме того, в аэропорту прекращена посадка на вылетающие рейсы.

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