Депутаты Госдумы могут посетить США после выборов в Конгресс

Представители Государственной думы могут нанести визит в Вашингтон после выборов в Конгресс США. Как уточнил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, это касается тех его коллег, которые не находятся под санкциями. Группу для встречи с американской стороны соберет сенатор от штата Кентукки Рэнд Пол.

Глава комитета Государственной думы по международным делам Леонид Слуцкий сообщил, что те из его коллег, кто не находится под санкциями, могут в скором времени посетить Вашингтон. Его слова приводит ТАСС.

"Следующий раз [встреча будет] возможно в Вашингтоне по итогам выборов. Мы отправим тех парламентариев, которые не находятся под санкциями", - отметил Слуцкий, добавив, что группу для встречи с американской стороны соберет сенатор от штата Кентукки Рэнд Пол, который в настоящее время находится с визитом в России.

Ранее сам Пол в ходе встречи с главой комитета Совета Федерации по международным делам Константином Косачевым заявил, что США заинтересованы в более тесных контактах с Россией, так как у стран общие проблемы и общие задачи. Он добавил, что решать их можно в том числе через парламентские отношения. Вместе с тем Пол отметил, что новый пакет антироссийских санкций, внесенный в Конгресс США, может быть принят в обход президента Дональда Трампа.

Выборы 2018 года в Конгресс Соединенных Штатов пройдут 6 ноября. Будут полностью переизбраны Палата представителей и 35 сенаторов из 100. Также переизбираются 39 губернаторов штатов и территорий.