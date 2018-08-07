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Звезда фильмов "Такси" Сами Насери прооперирован в Москве

16:12
  • вторник
  • 07 августа 2018

Известный французский актер Сами Насери прооперирован в НИИ глазных болезней имени Гельмгольца. Минздрав России сообщил, что у него была тяжелая травма, которую он получил в ходе потасовки в одном из ночных баров Москвы.

В НИИ глазных болезней имени Гельмгольца прооперировали звезду фильма "Такси" французского актера Сами Насери. Об этом пишет "Газета.Ru" со ссылкой на сообщение Минздрава.

"Была тяжелая Травма", — заявили в ведомстве.

Министерство, также, подчеркнуло, что французский актер предпочел оперироваться в России. Сама операция прошла успешно. В настоящее время Насери находится под наркозом.

Ранее во вторник стало известно, что Сами Насери избили в караоке-баре на перекрестке Тверской улицы и Старопименовского переулка. Там он отдыхал и выпивал со своим братом. Около двух часов ночи у мужчин началась перепалка с одним из посетителей, который ударил знаменитого актера по лицу.

Насери доставили в НИИ имени Склифосовского. Там ему диагностировали закрытую черепно-мозговую травму. При этом сообщалось, что госпитализация ему не потребовалась, и он ушел из больницы.

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Сами Насери
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