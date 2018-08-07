ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Усманов продал свою долю в английском ФК "Арсенал"

16:50
  • вторник
  • 07 августа 2018

Российский бизнесмен Алишер Усманов подтвердил продажу своей доли акций английского футбольного клуба "Арсенал". Ранее американский бизнесмен Стэн Кронке, владевший 67% акций ФК, предложил купить оставшуюся долю у других акционеров.

Российский бизнесмен Алишер Усманов решил продать свою долю акций английского футбольного клуба "Арсенал". Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу предпринимателя. 

"Я принял решение продать мои акции футбольного клуба "Арсенал", который может быть лучшим футбольным клубом мира. Я желаю больших успехов замечательному футбольному клубу и всем, чья жизнь и карьера с ним связаны", - говорится в сообщении. 

Доля Усманова в "Арсенале" составляла 30%. Ранее американский бизнесмен Стэн Кронке, владеющий 67% акций ФК официально предложил выкупить доли остальных акционеров клуба. 

Главное сегодня
Предприниматель Алишер Усманов
Предприниматель Алишер Усманов
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ

Copyright © 2007-2018 АО «ТВ Центр»

На сайте работает система коррекции ошибок.

Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.

Партнеры сайта :Рамблер

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". Учредитель - АО "ТВ Центр". Главный редактор - Быстрицкая Ю. А. web@tvc.ru, 8 (495) 786-46-70. 16+. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.
﻿ Rambler's Top100