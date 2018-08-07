Усманов продал свою долю в английском ФК "Арсенал"

Российский бизнесмен Алишер Усманов подтвердил продажу своей доли акций английского футбольного клуба "Арсенал". Ранее американский бизнесмен Стэн Кронке, владевший 67% акций ФК, предложил купить оставшуюся долю у других акционеров.

Российский бизнесмен Алишер Усманов решил продать свою долю акций английского футбольного клуба "Арсенал". Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу предпринимателя.

"Я принял решение продать мои акции футбольного клуба "Арсенал", который может быть лучшим футбольным клубом мира. Я желаю больших успехов замечательному футбольному клубу и всем, чья жизнь и карьера с ним связаны", - говорится в сообщении.

Доля Усманова в "Арсенале" составляла 30%. Ранее американский бизнесмен Стэн Кронке, владеющий 67% акций ФК официально предложил выкупить доли остальных акционеров клуба.