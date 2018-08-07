Правозащитники узнали о новых издевательствах над осужденным Макаровым

Избитый в ярославской колонии №1 осужденный Евгений Макаров помещен в ШИЗО за отказ мыть унитаз под видеозапись. Об этом рассказали в фонде "Общественный вердикт".

Подвергнутый пыткам в ярославской колонии №1 осужденный Евгений Макаров оказался помещен в штрафной изолятор (ШИЗО) за отказ мыть унитаз под видеозапись. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на фонд "Общественный вердикт".

Правозащитники подчеркнули, что "по неформальным тюремным нормам уборка отхожего места по принуждению сотрудников администрации и, тем более, под видеозапись, приводит к потере уважения со стороны других заключенных". В результате Макаров отказался выполнять эти требования.

"Это стало формальным поводом для назначения дисциплинарного наказания - ШИЗО", - отметили в фонде.

"Общественный вердикт" подчеркивает, что начальство колонии не собирается препятствовать тюремной субкультуре, а, напротив, использует ее для оказания давления на заключенных.

Также "Общественный вердикт" отмечает, что "администрация ИК-8 оказывает давление на Макарова, история которого стала причиной уголовного преследования администрации и сотрудников колонии №1".

Кроме того, правозащитники привели пример еще одного осужденного Руслана Вахапова. Ему приносили еду в "пробитых" мисках, то есть, в посуде, которой могут пользоваться только заключенные из категории "неприкасаемых".

"Это вынудило его отказываться от еды и голодать. Из ШИЗО Вахапова выводили под руки, так как, он не мог самостоятельно передвигаться", - подчеркнули в фонде.

Инцидент с пытками заключенного Евгения Макарова а ярославской колонии №1 произошел 29 июня 2017 года. СМИ опубликовали десятиминутную видеозапись, на которой было запечатлено все происходящее, только в июле 2018 года.

По этому факту возбуждено уголовное дело о превышении полномочий. Арестованы восемь сотрудников колонии. Еще один находится под домашним арестом.