В Москве пройдет 8-й по счету фестиваль "Времена и эпохи"

Фестиваль исторических реконструкций пройдет в Москве с 10 по 22 августа. На него съедутся более трех тысяч участников из 22 регионов России и 20 стран мира.

В Москве пройдет фестиваль исторических реконструкций "Времена и эпохи". Об этом на заседании президиума столичного правительства сообщил руководитель департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк, передает TVC.RU.

Фестиваль пройдет с 10 по 22 августа. Как и в прошлом году, он охватит 30 площадок по всему городу и более 20 исторических эпох - от каменного века до "хрущевской оттепели", рассказали в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

Свои лагеря в парках и скверах, на центральных улицах и площадях Москвы разобьют мастера исторической реконструкции из 22 регионов России и 20 стран мира. Всего в фестивале примут участие более 3 тысяч участников из 300 клубов исторической реконструкции.

"По сути, в рамках фестиваля будет создан маршрут по Бульварному кольцу - 10 километров "живой" истории, путешествие по которому можно начать и завершить в любой его точке", - отметили в мэрии.