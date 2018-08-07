"Победа" обжалует решение Верховного суда о правилах провоза ручной клади

Верховный суд отклонил иск авиакомпании "Победа" к Министерству транспорта о новых правилах провоза багажа и ручной клади. Перевозчик уже заявил о намерении обжаловать решение ВС.

Иск авиакомпании "Победа" к Министерству транспорта о перечне вещей, допустимых к провозу в салоне самолета сверх нормы ручной клади. Об этом сообщило "РИА Новости" со ссылкой на решение Верховного суда России.

Новые правила провоза ручной клади вступили в силу в ноябре 2017 года. Согласно этим нормам, допустимая масса ручной клади, установленная авиакомпанией, не может быть меньше пяти килограммов. Кроме того, помимо этого багажа пассажир имеет право брать с собой такие вещи, как: дамская сумка, рюкзак, мужской портфель, портплед, букет цветов, детская люлька, костыли, роллатор, верхняя одежда. "Победа" новые правила оспорила, так как, по мнению компании, не учитывают вместимость полок в самолете.

Верховный суд России решил оставить в силе введенные Минтрансом правила. Однако, в "Победе" уже заявили, что будут обжаловать решение ВС.

"Мы конечно будем это решение обжаловать, так как видим неисполнимость этих правил. Но если решение вступит в законную силу, после обжалования, мы будем вынуждены пересмотреть наши правила. К сожалению, график оборота воздушных судов изменится", - заявил гендиректор авиакомпании Андрей Калмыков.

Он подчеркнул, что введение новых правил неизбежно приведет к увеличению себестоимости и, соответственно, к повышению цены на билеты.