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Три человека задержаны за избиение Сами Насери в Москве

17:10
  • вторник
  • 07 августа 2018

Три человека задержаны по подозрению в избиении французского актера Сами Насери в одном из столичных караоке-клубе. Ранее сообщалось, что к нападению мог быть причастны приезжие из Белоруссии. Сам актер получил черепно-мозговую травму, он прооперирован.

В Москве задержаны три человека, предположительно, причастных к избиению звезды фильма "Такси" Сами Насери. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник.

По данным собеседника агентства, задержанные подозреваются в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека.  По части 3 статьи 111 Уголовного кодекса им грозит до 12 лет тюрьмы.

Сами Насери был избит в одном из столичных караоке-клубов, где он отдыхал вместе со своим братом. Актер получил закрытую черепно-мозговую травму и был госпитализирован. В институте глазных болезней имени Гельмгольца Насери провели операцию.

Ранее в полиции сообщали, что французского актера, предположительно, избили приезжие из Белоруссии.

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Сами Насери
Сами Насери
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