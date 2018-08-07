Число пострадавших при взрывах в Болонье возросло до 145 человек

В медицинской службе итальянской Болоньи сообщили, что число пострадавших при взрывах на окраине города возросло до 145 человек. Также подтверждена информация об одном погибшем. Им оказался водитель взорвавшегося бензовоза.

До 145 человек возросло число пострадавших при взрывах и пожаре на эстакаде на северо-западе Болоньи. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сотрудника медицинской службы города Мауро Эуфрозини.

Четверо из пострадавших находятся в тяжёлом состоянии. Однако их жизни ничего не угрожает.

Кроме того, подтверждена информация об одной жертве. Ею оказался водитель взорвавшегося бензовоза.

Накануне стало известно о серии взрывов на окраине итальянской Болоньи. Все началось после столкновения грузовика с автомобилем. В результате загорелись и взорвались химикаты, которые перевозил бензовоз. Это повлекло за собой обрушение части эстакады.

Огонь перекинулся на автосалон, расположенный рядом с местом инцидента - загорелись автомобили на стояке. Некоторые из них также взорвались после воспламенения горючего в баках.