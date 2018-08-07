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Скончался работавший с группой "Кино" Андрей Крисанов

17:47
  • вторник
  • 07 августа 2018

Скончался художник и музыкант Андрей Крисанов, работавший с группой "Кино" и, в частности, ставший автором идеи обложки альбома "Группа крови". Ему было 52 года.

На 53-м году жизни скончался художник и музыкант Андрей Крисанов. Об этом рассказал в Facebook музыкант Алексей Вишня.

"Я просил его об интервью этой зимой — он уже не хотел ни о чём говорить. Покойся с миром, Андрюх", — отметил он.

Эту информацию подтвердил и один из основателей "Кино" Андрей Рыбин, передает РИА Новости.

Андрей Крисанов родился в Новороссийске в 1966 году. В середине 1980-х он познакомился с участниками группы "Кино" и начал учиться играть на бас-гитаре. Кроме того, он создавал декорации для выступлений коллектива. Он был автором идеи обложки альбома "Группа крови" (1988).

Также Крисанов снимался в клипах "Кино" на песни "Видели ночь" и "Фильмы".

Еще Крисанов снимался в эпизодических ролях в таких фильмах, как "Асса" Сергея Соловьева, "Рок" Алексея Учителя и других.

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Андрей Крисанов
Андрей Крисанов
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