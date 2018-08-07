ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Лещенко рассказал о состоянии здоровья Кобзона

18:05
  • вторник
  • 07 августа 2018

Лев Лещенко рассказал журналистам о состоянии здоровья народного артиста СССР Иосифа Кобзона. По его словам, певец остается в больнице в среднетяжелом, однако стабильном состоянии.

Народного артиста СССР Иосифа Кобзона не выписывали из больницы. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на коллегу певца Льва Лещенко.

"Не выписан, он в больнице, состояние у него среднетяжелое, но стабильное", - сказал он.

Лещенко добавил, что он пообщался по телефону с супругой Кобзона Нелли. Друг народного артиста, худрук Московского камерного хора Владимир Минин сообщил, что навещал его в больнице два дня назад. По его словам, Кобзон находится в "абсолютно адекватном" состоянии.

О госпитализации 80-летнего артиста стало известно 26 июля. Во вторник 7 августа ряд СМИ сообщил о его выписке.

Главное сегодня
Иосиф Кобзон
Иосиф Кобзон
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ

Copyright © 2007-2018 АО «ТВ Центр»

На сайте работает система коррекции ошибок.

Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.

Партнеры сайта :Рамблер

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". Учредитель - АО "ТВ Центр". Главный редактор - Быстрицкая Ю. А. web@tvc.ru, 8 (495) 786-46-70. 16+. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.
﻿ Rambler's Top100