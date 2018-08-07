Лещенко рассказал о состоянии здоровья Кобзона

Лев Лещенко рассказал журналистам о состоянии здоровья народного артиста СССР Иосифа Кобзона. По его словам, певец остается в больнице в среднетяжелом, однако стабильном состоянии.

Народного артиста СССР Иосифа Кобзона не выписывали из больницы. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на коллегу певца Льва Лещенко.

"Не выписан, он в больнице, состояние у него среднетяжелое, но стабильное", - сказал он.

Лещенко добавил, что он пообщался по телефону с супругой Кобзона Нелли. Друг народного артиста, худрук Московского камерного хора Владимир Минин сообщил, что навещал его в больнице два дня назад. По его словам, Кобзон находится в "абсолютно адекватном" состоянии.

О госпитализации 80-летнего артиста стало известно 26 июля. Во вторник 7 августа ряд СМИ сообщил о его выписке.