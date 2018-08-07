На Украине предложили прервать автобусное сообщение с Россией

Вместе с железнодорожным, Украина должна прервать и автобусное сообщение с Россией. Так считает заместитель постпреда украинского президента в Крыму Изет Гданов.

Украине следует прекратить автобусное сообщение с Россией, считает первый заместитель постпреда украинского президента в Крыму Изет Гданов. Об этом он написал в своем Facebook.

По его мнению, это нужно сделать вместе с прекращением железнодорожного сообщения.

Также Гданов пояснил, зачем Киеву прерывать автобусное и железнодорожное сообщения с Россией. По его словам, прекращение "всех по возможности взаимоотношений" с Москвой окажет на нее "дополнительное давление" и будет способствовать изоляции России, передает РИА Новости.

Он подчеркнул, что среди оснований для этой инициативы — безопасность граждан и территории Украины.

Ранее стало известно, что украинские власти могут прекратить железнодорожное сообщение с Россией, о чем рассказал министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян.

В 2015 году между Россией и Украиной было прервано авиасообщение.