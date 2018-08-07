ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

На Украине предложили прервать автобусное сообщение с Россией

18:43
  • вторник
  • 07 августа 2018

Вместе с железнодорожным, Украина должна прервать и автобусное сообщение с Россией. Так считает заместитель постпреда украинского президента в Крыму Изет Гданов.

Украине следует прекратить автобусное сообщение с Россией, считает первый заместитель постпреда украинского президента в Крыму Изет Гданов. Об этом он написал в своем Facebook.

По его мнению, это нужно сделать вместе с прекращением железнодорожного сообщения.

Также Гданов пояснил, зачем Киеву прерывать автобусное и железнодорожное сообщения с Россией. По его словам, прекращение "всех по возможности взаимоотношений" с Москвой окажет на нее "дополнительное давление" и будет способствовать изоляции России, передает РИА Новости.

Он подчеркнул, что среди оснований для этой инициативы — безопасность граждан и территории Украины.

Ранее стало известно, что украинские власти могут прекратить железнодорожное сообщение с Россией, о чем рассказал министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян.

В 2015 году между Россией и Украиной было прервано авиасообщение.

Новости по теме
Автобусная остановка
Автобусная остановка
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ

Copyright © 2007-2018 АО «ТВ Центр»

На сайте работает система коррекции ошибок.

Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.

Партнеры сайта :Рамблер

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". Учредитель - АО "ТВ Центр". Главный редактор - Быстрицкая Ю. А. web@tvc.ru, 8 (495) 786-46-70. 16+. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.
﻿ Rambler's Top100