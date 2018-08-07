Суд арестовал все имущество Петросяна и Степаненко

В рамках бракоразводного процесса Хамовнический суд Москвы арестовал все имущество юмористов Евгения Петросяна и Елены Степаненко. По словам адвоката Петросяна, таким образом суд ограничил право на сделку, чтобы никто из супругов не смог ничего продать.

Все имущество юмористов Евгения Петросяна и Елены Степаненко арестовано судом в рамках бракоразводного процесса. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на адвоката Петросяна Сергея Жорина.

"Хамовническим районным судом наложен арест на все совместно нажитое недвижимое имущество Евгения Вагановича и Елены Григорьевны в рамках бракоразводного процесса", - сказал он.

Жорин отметил, что все культурные ценности переданы Степаненко на ответственное хранение. По его словам, таким образом суд ограничил право на сделку, чтобы никто из супругов не мог продать ничего из совместно нажитого имущества, которое, по словам Жорина, оценивается в 1,5 миллиарда рублей.