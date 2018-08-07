Порошенко поручил заменить воинское приветствие лозунгом "Слава Украине!"

Президент Украины Петр Порошенко, стремительно теряющий доверие сограждан, пытается компенсировать провал своей социально-экономической политики новыми "патриотическими" инициативами. Порошенко поручил разработать законопроект, в соответствии с которым украинские военные теперь должны будут приветствовать друг друга словами "Слава Украине!" и "Героям" слава", как это делали во время Второй мировой войны члены запрещенных в России ОУН и УПА.

Чеканя шаг, украинские солдаты проносят перед общим строем национальные флаги. Вооруженные силы готовятся к параду в день независимости страны. По словам министра обороны Степана Полторака, в этом году 24 августа приветствовать военнослужащих будут лозунгом националистов "Слава Украине"

От привычного "здравия желаю" отказываются по распоряжению Петра Порошенко, передает "ТВ Центр". Устав поручено переписать. Это еще один шаг в сторону от России, которую президент заподозрил в попытке вмешаться в украинские выборы. Пройдут они в следующем году, но силовикам заранее дана команда подготовиться.

"Поручаю Совету национальной безопасности и обороны Украины предусмотреть отдельное заседание по противодействию вмешательству в выборы... И в Киеве, и в Брюсселе, и в Вашингтоне, и в абсолютном большинстве западных столиц нет никаких сомнений о подготовке Кремлём масштабных вмешательств в избирательные процессы, чтобы сломать опасное для агрессора европейское единство и солидарность с Украиной", - написал Порошенко в фейсбуке.

Заявление дало повод для язвительных комментариев. Пользователи шутят: если Порошенко выборы проиграет, то может сказать, что всё подстроила Россия. Впрочем, президент самостоятельно обрушивает свой рейтинг - украинские журналисты заявили, что гарант воюющего государства снова инкогнито неделю отдыхал за границей. На это раз не на Мальдивах, а в Испании. Репортеры отследили передвижение президентского самолета и даже показали виллу, которая через подставных лиц якобы принадлежит Порошенко. Лидер неожиданно поспешил оправдаться и лично позвонил автору расследования.

"Спешу вам сообщить, что сейчас я нахожусь на рабочем месте. Городе Киеве, на Украине, на улице Банковой. Ни в этом, ни в прошлом году, ни в Марбелье, ни в другой части, кроме Мадрида и кроме Сантьяго-де-Компостела, я не был", - заявил Порошенко.

Тут же в интернете появились фотографии - некоему блогеру в киевском ресторане якобы случайно удалось запечатлеть Петра Порошенко в окружении семьи. Впрочем, ранее в закрытом инстаграм-аккаунте дочери президента были размещены фото из Испании. Эти снимки никто не должен был увидеть, только друзья. Но один из украинских журналистов смог их посмотреть и опубликовал.

Впрочем, новость об очередном отдыхе Петра Порошенко уже уходит на второй план. По словам министра инфраструктуры Владимира Омеляна, в Киеве сейчас рассматривают возможность прекращения железнодорожного сообщения с Россией. С точки зрения экономики предложение странное - направление самое популярное и самое прибыльное.

"Мы уже получили последствия от того, что отказались от авиасообщения. Сегодня зарабатывают белорусские компании. То же получим от отказа от железнодорожного сообщения. Украина недосчитается возможно десятков миллиардов гривен", - возмущается политический эксперт Виктор Прошкин.

"Такие идеи - это веяние выборов, пытаются разыграть патриотическую правую карту. И пытаются отвлечь общество - украинцы задают вопросы о коррупции, о низком уровне жизни. Но думаю, что все это в итоге ограничится пиаром", - полагает политолог Руслан Бортник.

Следом появились предложения отменить и автобусный транспорт в Россию. Но многие украинские эксперты уверены - до дела такие угрозы не дойдут. Москва может пойти на ответные меры, да и страны Евросоюза заинтересованы в стабильном маршруте с востока на запад.

Пётр Вершинин. "ТВ Центр".