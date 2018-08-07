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Пять человек пострадали в результате ДТП с автобусом в центре Москвы

19:19
  • вторник
  • 07 августа 2018

Не менее пяти человек получили легкие травмы в результате столкновения легкового автомобиля и рейсового автобуса в центре Москвы. На месте аварии работают сотрудники полиции.

Столкновение легкового автомобиля и рейсового автобуса маршрута "Б" произошло в центре Москвы. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

ДТП произошло на улице Земляной вал. В результате пострадали пять человек. При этом, серьезных травм никто не получил.

На месте аварии работают сотрудники полиции, устанавливаются причины и обстоятельства инцидента.

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