Пять человек пострадали в результате ДТП с автобусом в центре Москвы

Не менее пяти человек получили легкие травмы в результате столкновения легкового автомобиля и рейсового автобуса в центре Москвы. На месте аварии работают сотрудники полиции.

Столкновение легкового автомобиля и рейсового автобуса маршрута "Б" произошло в центре Москвы. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

ДТП произошло на улице Земляной вал. В результате пострадали пять человек. При этом, серьезных травм никто не получил.

На месте аварии работают сотрудники полиции, устанавливаются причины и обстоятельства инцидента.