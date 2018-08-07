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Юлия Ефимова выиграла золото ЧЕ по плаванию в брассе на 200 метров

19:43
  • вторник
  • 07 августа 2018

Россиянка Юлия Ефимова завоевала золото чемпионата Европы на дистанции 200 метров брассом.

Россиянка Юлия Ефимова завоевала золото на чемпионате Европы в Глазго на дистанции 200 метров брассом. Об этом сообщил ТАСС

Российская спортсменка преодолела дистанцию за 2 минуты 21,31 секунды. На втором месте с результатом 2 минуты 23,02 секунды оказалась испанка Джессика Валь Монтеро, бронза у британки Молли Реншоу, преодолевшей дистанцию за 2 минуты 23,43 секунды. 

Команда России продолжает уверенно лидировать в медальном зачете первого в истории чемпионата Европы по летним видам спорта. Он проходит в Шотландии и Германии, передает "ТВ Центр".

Как сообщалось ранее, три золота завоевали мастера синхронного плавания – смешанная пара Александр Мальцев и Майя Гурбанбердиева  показала лучший результат в произвольной программе. Светлана Колесниченко и Варвара Субботина выиграли турнир женских двоек. Еще одну медаль высшей пробы Колесниченко получила за сольное выступление.

В плавании Анастасия Фесикова принесла России золото на дистанции 100 метров на спине. Олег Костин взял бронзу в заплыве на 50 метров баттерфляем. Россиянки Екатерина Беляева и Юлия Тимошинина выиграли серебро в прыжках в воду с десятиметровой вышки.

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Юлия Ефимова
Юлия Ефимова
Юлия Ефимова
Юлия Ефимова
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