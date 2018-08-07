Кандидаты в мэры Москвы продолжают работать с избирателями

До выборов мэра Москвы осталось чуть больше месяца. Кандидаты активно продолжают предвыборную кампанию. С 15 августа начнется обучение волонтёров, которые будут наблюдателями на всех избирательных участках. Для тех, кто 9 сентября не сможет проголосовать в столице, будет возможность исполнить гражданский долг в Московской, Владимирской, Калужской или Тульской областях.

Все избирательные участки на выборах мэра Москвы будут находиться под контролем Корпуса наблюдателей Общественной палаты столицы, рассказал "ТВ Центр". Набор волонтеров завершен. Следить за процессом голосования будут почти 5 тысяч человек. Их обучение начнется 15 августа. Тем временем в штабе самовыдвиженца Сергея Собянина лекционные аудитории заполнены слушателями. Мастер-классы – один за другим. Больше тысячи муниципальных депутатов, решивших стать волонтерами предвыборной кампании, встретились с доверенными лицами кандидата. Режиссер Карен Шахназаров объяснил, что при выборе мэра города политику нужно оставлять в стороне.

"Нам всем одинаково важно, чтобы у нас были чистые улицы, чтобы у нас транспорт ездил, чтобы у нас трубы работали, чтобы крыши не текли. И в этом смысле никакие наши политические взгляды не имеют значения. Мне кажется, очень важно, что Сергей Семенович впервые сумел вывести из этого поля должность мэра", - сказал Шахназаров.

Муниципальные депутаты, пожелавшие поддержать действующего мэра, будут вести поквартирный обход, общаться с жителями своих районов в парках и во дворах. И здесь важно действовать в рамках закона. Именно этому учат волонтеров в штабе.

"Для нас это не просто население – это наши соседи, это наши жители, и они нас избирают уже не первый раз. Мы добиваемся конкретных результатов. Эти результаты отражены в детских площадках, в новых стройках, новых воркаутах для молодежи. Это реальные дела, и я уверена, что наши жители вместе с нами будут голосовать за своего мэра", - пояснила депутат Совета депутатов муниципального округа Ясенево Елена Екжанова.

Михаил Дегтярев встретился с жителями Центрального административного округа. Поднимались вопросы жилищно-коммунального комплекса и здравоохранения. Кандидат от ЛДПР выслушал горожан и призвал приходить на выборы всей семьей. И еще раз презентовал свою предвыборную программу.

"Программа, которую мы подготовили, Москва 2.0 – это новый труд, который лучшие социологи, лучшие политологи, философы, экономисты подготовили в нашем штабе, для того чтобы москвичам жилось лучше, справедливо распределялись доходы", - сказал Дегтярев.

Кандидат от КПРФ Вадим Кумин принял участие в митинге жителей района Академический. Обсуждали будущее района, строительство и благоустройство. Претендент на пост мэра отметил, что и сам хорошо знаком с местной спецификой.

"Я хочу сказать, что для меня этот район родной. Я полжизни прожил в Москве, и начинал жить в Москве вот с этого района. Вот жил здесь на улице Дмитрия Ульянова. Совсем рядышком", - рассказал Кумин.

Возобновить договоры аренды земли под строительство автостоянок предложил Илья Свиридов. Таким образом, кандидат от Справедливой России хочет разобраться с нехваткой машиномест в старых дворах. Идею он высказал на встрече с представителями Московского городского союза автомобилистов.

"Еще хорошо было бы, для того чтобы ликвидировать дефицит парковочного пространства, предложить москвичам, участникам этих стоянок, возможность увеличения вместимости, емкости этих гаражей, делать вместо одного уровня двухуровневую. В моей программе однозначно будет приоритет для таких организаций, как РОО МГСА, для иных социально ориентированных автостоянок в Москве", - пояснил Свиридов.

До выборов мэра осталось чуть больше месяца. Избирательные участки появятся не только в Москве, но и в Московской, Тульской, Калужской, Владимирской областях. Для того, чтобы проголосовать не по месту регистрации, необходимо подать заявление, посетив центр "Мои документы" или через сайт "Госуслуги". Выборы мэра состоятся 9 сентября.

Виктор Прокушев, Александр Ивановский, Владимир Кадыков, "ТВ Центр"