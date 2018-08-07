Московские пенсионеры могут бесплатно восстановить зрение

Читать книги, смотреть телевизор, пользоваться компьютером, не испытывая проблем со зрением. Такая возможность сегодня есть у пожилых москвичей, благодаря мерам городских властей по развитию высокотехнологичной медицинской помощи. Московские клиники оснащаются оборудованием, которое позволяет выполнять максимально щадящие глазные операции. Они доступны каждому московскому пенсионеру, причем эта услуга для них бесплатна.

Людмила Беспалова стала хуже видеть: читать книги – сложно, компьютером пользоваться – невозможно, рассказал "ТВ Центр". В районной поликлинике предположили – виной всему катаракта, и отправили женщину в Боткинскую больницу на консультацию. Там диагноз подтвердился и уже буквально через две недели пациентку прооперировали. Домой её отпустили в тот же день.

"Мне, значит, эту наклейку поставили, сказали, три часа, но я уже подъезжая к дому, ее сняла. Я ее уже сняла и вечером даже пыталась там что-то в интернете посмотреть", - рассказала Людмила Беспалова.

Стационар кратковременного пребывания для офтальмологических больных в Боткинской больнице работает уже три года. Люди пенсионного возраста здесь частые пациенты. В клинике практически каждая четвертая операция высокотехнологичная, а это значит, что хирургические вмешательства максимально щадящие. Поэтому возраст не является противопоказанием.

"Мы эту возрастную планку не испытываем. Мы делаем операции людям всех возрастов и даже встречаются у нас пациенты 90-летние. У нас продумана логистика. Только за прошлый год было пролечено 5 тысяч человек. Это очень удобно и доступно, не нужно стоять в долгой очереди", - пояснил заместитель главного врача Боткинской больницы по медицинской части Сергей Сороколетов.

Катаракта – заболевание необратимое, терапевтическому лечению не поддается. Единственный способ восстановить зрение – замена хрусталика.

"Мы делаем три очень небольших прокола, два по миллиметру, один – двухмиллиметровый разрез. Через эти разрезы мы вводим внутрь глаза ультразвуковой наконечник, подключенный к аппарату, и разрушаем мутный хрусталик. И вместо разрушенного хрусталика через этот же разрез имплантируем через специальный инжектор мягкий искусственный хрусталик", - рассказала заведующая офтальмологическим стационаром кратковременного пребывания Екатерина Синицына.

Операция длится около 20 минут. Имплантат мягкий, поэтому неприятных ощущений в глазу он не вызывает. Раньше во время замены хрусталика делали разрез и накладывали швы. При такой методике были отеки. С новыми технологиями все по-другому, не говоря уже про настроение пациентов.

"Я увидела все по-новому. Я забыла, что бывают такие цвета. Я увидела их снова, по-новому. С очками было совсем другое. Я вот увидела новые цвета. Настолько улучшилось. Вот как будто бы яркость появилась в глазах, сочность цветов. Я даже сама не ожидала", - рассказала пациентка Мария Шептицкая.

Чтобы попасть на подобную операцию, необходимо взять направление в районной поликлинике и прийти с ним в Боткинскую больницу. Здесь выдадут список необходимых анализов. И как только они будут готовы пациента буквально на следующий же день оперируют. Другими словами, дарят возможность увидеть мир по-новому.

Андрей Сидоренко, Екатерина Гоголева, Юрий Тимошин, "ТВ Центр"