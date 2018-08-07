Полиция решает вопрос о возбуждении уголовного дела по факту избиения Сами Насери

В Москве в институте глазных болезней имени Гельмгольца был успешно прооперирован французский актёр Сами Насери. Он известен по главной роли в киносериале "Такси". Операция артисту понадобилась после драки в одном из московских караоке-баров, которая случилась 5 августа. Насери вместе с братом повздорил с посетителями заведения, в результате чего и произошла потасовка.

Вероятно, с фразы "щас спою" и начался конфликт – Сами Насери и его брат отдыхали караоке-баре в самом центре Москвы, рассказал "ТВ Центр" Но непреодолимое желание петь испытывали и другие гости заведения. По одной из версий, французы не поделили микрофон с белорусами. Завязалась драка.

Впрочем, руководство клуба, видимо, пытаясь сохранить репутацию, утверждает, что в самом заведении никакой потасовки не было. Дескать две повздорившие компании расплатились и как джентльмены решили выяснить отношения, никому не мешая.

"Там начался, возможно, какой-то разговор, потому что потасовок внутри не было. И после этого разговора люди рассчитались, просто вышли из заведения, и дальше они здесь на улице продолжили общение. И общение было каким-то долгим или какое-то время, и потом началась драка", - рассказала гендиректор караоке-бара Анастасия Лобанова.

57-летний Сами Насери, по некоторым данным, уже больше года живет и работает в России. Он побывал во многих городах, по Москве разъезжал на знаменитом такси из одноименного киносериала, недавно получил российский паспорт туриста и заявлял, что не против получить наше гражданство.

Но Насери известен как дебошир, пьяница и задирала. На родине он отбыл несколько тюремных сроков за нападения на бывших возлюбленных, охранников клубов и даже на сотрудницу парижской полиции. Принудительное лечение от алкоголизма не помогло – актер привык раздавать тумаки налево и направо. Но в Москве, что называется, "нарвался". На белорусских десантников, сообщили некоторые СМИ. Результат встречи виден на фото, опубликованных в прессе. Французу понадобилась медицинская помощь.

"Пациента привезли рано утром. Привез его брат. У него была тяжелая травма. Последовала операция, которая прошла успешно. Потом последует исследование результатов операции, и какая-то реабилитация пациента", - пояснила пресс-секретарь НИИ глазных болезней имени Гельмгольца Фатима Кочева.

СМИ со ссылкой на неназванные источники сообщили, что трое нападавших на французского актера уже задержаны. В полиции решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Александр Огородников, Андрей Талалай, "ТВ Центр"