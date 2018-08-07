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Истребитель из Испании запустил ракету над Эстонией

20:36
  • вторник
  • 07 августа 2018

В Эстонии самолет ВВС Испании Eurofighter Typhoon 2000 случайно выпустил боевую ракету класса "воздух-воздух" AMRAAM. После этого у нее был активирован режим самоуничтожения. Однако Силы обороны Эстонии отметили, что он мог не сработать.

Самолет ВВС Испании Eurofighter Typhoon 2000, который базируется в Эстонии выпустил боевую ракету класса "воздух-воздух" AMRAAM, передает ТАСС.

Инцидент произошел в 15:44 по московскому времени в зоне учебных полетов над населенным пунктом Пангоди. Там истребитель случайно выпустил ракету в северном направлении.

Силы обороны Эстонии подчеркнули, что у ракеты был активирован режим самоуничтожения. Он должен был уничтожить снаряд в воздухе. Тем не менее, ракета все же могла упасть на землю примерно в 40 километрах к северу от Тарту.

Специалисты Сил обороны уже начали операцию по поиску ракеты.

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