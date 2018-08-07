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Депутаты от КПРФ предложили ввести госрегулирование цен на бензин

21:11
  • вторник
  • 07 августа 2018

Депутаты Госдумы от фракции КПРФ Валерий Рашкин и Денис Парфенов внесли законопроект о введении государственного регулирования цен на бензин и дизтопливо.

В Госдуму внесен законопроект о введении государственного регулирования цен на бензин и дизтопливо. Как сообщил ТАСС, авторами инициативы выступили депутаты от фракции КПРФ Валерий Рашкин и Денис Парфенов. 

"С 1 января 2019 года вводится государственное регулирование цен на бензин автомобильный (всех видов) и на дизельное топливо, а также торговых надбавок (наценок) к ценам на них путем установления их предельных уровней", - говорится в тексте документа.

Согласно законопроекту, право регулировать цены на топливо закрепляются за правительством России. Федеральный закон "Об основах государственного регулирования торговой деятельности" предлагается дополнить соответствующим пунктом.  Депутаты рассчитывают, что предлагаемый законопроект позволит защитить потребителей от ценовых колебаний на рынке топлива и от резкого роста вынужденных расходов на бензин. 

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