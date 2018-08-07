Власти Эквадора обсудили с представителями Ассанжа его выход из посольства

Президент Эквадора Ленин Морено рассказал, что официальный Кито связался с законными представителями основателя портала WikiLeaks Джулиана Ассанжа. По его словам, он может покинуть посольство этой страны в Лондоне в любой момент при условии соблюдения его прав.

Основатель портала WikiLeaks Джулиан Ассанж может покинуть посольство Эквадора в Лондоне в любой момент при условии соблюдения его прав. Об этом рассказал президент латиномериканской страны Ленин Морено.

"Мы вошли в контакт с его законными представителями, чтобы прийти к какому-либо соглашению, в котором должны преобладать вопросы жизни Ассанжа и международные нормы. Если мы придем к соглашению подобного рода, мы будем рады попросить господина Ассанжа покинуть посольство и подвергнуться соответствующему судебному разбирательству", — отметил Морено в эфире канала NTN24, передает РИА Новости.

Ранее Ленин Морено заявил, что Ассанж должен будет в конечном итоге покинуть стены дипломатического представительства в Лондоне.

Между тем, агентство Bloomberg сообщало, что основатель WikiLeaks может покинуть посольство из-за проблем со здоровьем.