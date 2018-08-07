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В Идлибе и Хаме боевики арестовали сирийских оппозиционеров

22:19
  • вторник
  • 07 августа 2018

Боевики арестовали сирийских оппозиционеров в провинциях Идлиб и Хама. В Центре примирения враждующих сторон в Сирии отметили, что таким образом главари радикальных формирований намереваются воспрепятствовать "процессам по нормализации обстановки".

Сирийские оппозиционеры арестованы боевиками в контролируемых вооруженными группировками районах провинций Идлиб и Хама. Об этом рассказал руководитель Центра примирения враждующих сторон в Сирии генерал-майор Алексей Цыганков, передает "Интерфакс".

"По поступившей в российский Центр примирения враждующих сторон информации, на подконтрольных незаконным вооруженным формированиям территориях в провинциях Идлиб и Хама руководством группировок "Хайат Тахрир Аш-Шам" и "Джебхат ли-Тахрир Сурия" арестованы десятки представителей сирийской оппозиции", - рассказал он.

Кроме того, Цыганков сообщил, что главари радикальных формирований намереваются таким образом воспрепятствовать "процессам по нормализации обстановки и сорвать возможность проведения мирных переговоров между сторонами конфликта по урегулированию ситуации в Идлибской зоне деэскалации".

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