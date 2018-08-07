Португальцы сменят испанцев в небе над Балтией после инцидента с ракетой

Португальское подразделение сменит испанцев в небе над Балтией до выяснения обстоятельств инцидента со случайным пуском боевой ракеты. Об этом рассказал министр обороны Эстонии Юрий Луйк.

Португальцы сменят испанцев в небе над Балтией до выяснения обстоятельств инцидента с пуском боевой ракеты. Об этом сообщает "Интерфакс".

По словам министра обороны Эстонии Юрия Луйка, "речь идет о крайне редком и заслуживающем сожаления инциденте".

"Самое главное - обеспечить безопасность и в сотрудничестве с союзниками выяснить обстоятельства случившегося, чем Вооруженные силы сейчас активно занимаются", - подчеркнул министр.

По данным издания Luna-Postimees, выпущенная ракета в худшем случае могла оказаться в эстонско-российской приграничной зоне или улететь за восточную границу.

Ранее стало известно, что в небе над Эстонией самолет ВВС Испании Eurofighter Typhoon 2000 случайно выпустил боевую ракету класса "воздух-воздух" AMRAAM. После этого у нее был активирован режим самоуничтожения. Однако Силы обороны Эстонии отметили, что он мог не сработать.