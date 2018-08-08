Иванов: США признали Саакашвили виновником войны Грузии и Южной Осетии

После войны между Грузией и Южной Осетией 2008 года Штаты все же признали, что Михаил Саакашвили "сорвался с их поводка" и стал виновником произошедшего. Об этом заявил специальный представитель президента России по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов. Он добавил, что изначально американская сторона уверяла партнеров, что Саакашвили не перейдет опасную черту.

Специальный представитель президента России по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов, который в 2008 году занимал пост заместителя председателя правительства страны, заявил, что Соединенные Штаты в конечном итоге признали Михаила Саакашвили ответственным за развязыванием военного конфликта между Грузией и Южной Осетией. Об этом сообщает "Коммерсант".

Как подчеркнул Иванов, являвшаяся в 2008 году государственным секретарем США Кондолиза Райс изначально отрицала связь Саакашвили с Вашингтоном и отказывалась признавать его вину в начале войны, однако впоследствии признала обратное.

"Она призналась, конечно, что это инициатива Саакашвили и что он виновник войны. Но в приватной, частной беседе и не в микрофон. Она фактически признала, что Саакашвили сорвался с поводка", - сказал Иванов.

Он добавил, что до начала вооруженных столкновений Райс уверяла, что Саакашвили не перейдет "красную черту".

Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев (в 2008-м - президент страны) заявил, что война 2008 года между Грузией и Южной Осетией стала следствием "безответственного, аморального и преступного" поведения Михаила Саакашвили. Он добавил, что грузинское правительство тогда "дало зеленый свет агрессии".

Россия признала независимость Абхазии и Южной Осетии в 2008 году после грузино-осетинской войны. Так же поступили Никарагуа, Венесуэла, Науру, Вануату и Тувалу. Вместе с тем страны Запада считают Абхазию и Южную Осетию оккупированными территориями.