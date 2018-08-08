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СМИ сообщили о предложенной Путиным Трампу программе сокращения вооружений

07:28
  • среда
  • 08 августа 2018

Как пишут СМИ, на саммите в Хельсинки Владимир Путин предложил Дональду Трампу продлить Договор об ограничении стратегических наступательных вооружений и совместно работать над снижением ядерной опасности. Также отмечается, что Москва подтвердила обязательства по Договору о ракетах средней и меньшей дальности и обозначила заинтересованность в заключении нового соглашения по космосу.

Как пишет газета Politico, 16 июля в ходе саммита в Хельсинки одним из пунктов, который собирался обсудить с президентом США Дональдом Трампом российский лидер Владимир Путин, была новая программа по дальнейшему сокращению вооружений. Внимание на публикацию обратила "Газета.ру".

Отмечается, что в документе говорилось о предложении продлить Договор об ограничении стратегических наступательных вооружений, который в нынешнем своем виде истекает в 2021 году. Также там упоминалась совместная работа Москвы и Вашингтона по снижению уровня ядерной опасности.

При этом Россия якобы подтверждала обязательства по Договору о ракетах средней и меньшей дальности. Кроме того, упоминалась возможность заключения нового договора по космосу, где особо подчеркивался пункт о неразмещении вооружений в космическом пространстве.

Вместе с тем оговаривалась в документе и "растущая напряженность в Европе", требующая прозрачности и повышения уровня доверия в военной сфере.

Как сообщается в публикации, вся обозначенная выше информация была прописана в документе "Диалог по вопросам контроля над вооружениями", который в итоге был передан Трампу.

22 июля Трамп у себя в Twitter назвал встречу с Владимиром Путиным в Хельсинки "великолепной" и вновь подверг критике СМИ, "принизившие ее значение". "Очень плохо для нашей страны!", - подытожил глава Белого дома.

По итогам саммита официальные лица не сообщили о каких-либо конкретных договоренностях, однако известно, что главы государств обсудили ключевые вопросы текущей повестки дня, которая включала в себя ситуацию на Корейском полуострове, в Сирии и на Украине. Кроме того, лидеры говорили о проблемах международной стабильности и безопасности, в частности о договорах об СНВ и РСМД.

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