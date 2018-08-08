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Мадуро назвал организатором покушения на себя лидера венесуэльской оппозиции

07:41
  • среда
  • 08 августа 2018

Президент Венесуэлы Николас Мадуро обвинил в подготовке покушения на себя лидера венесуэльской оппозиции Хулио Борхеса. Он является исполняющим обязанности Председателя Национального Собрания Венесуэлы, а также ярым критиком Мадуро, в связи с чем был вынужден покинуть страну и сейчас находится в Колумбии.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что за совершенным на него 4 августа покушением стоит проживающий в Колумбии лидер венесуэльской оппозиции Хулио Борхес. Об этом пишет "Интерфакс".

Президент не уточнил, как именно Борхес связан с произошедшим, однако известно, что он является исполняющим обязанности Председателя Национального Собрания Венесуэлы и ярым критиком Мадуро, в связи с чем даже был вынужден покинуть Венесуэлу. 

Вместе с тем глава Национального учредительного собрания Диосдадо Кабельо сообщил, что в среду будет решаться вопрос о лишении неприкосновенности причастных к подготовке покушения на президента депутатов.

Ранее Мадуро заявил, что у него есть доказательства причастности к покушению президента Колумбии Хуана Мануэля Сантоса.

Попытка покушения на венесуэльского лидера произошла 4 августа. Он публично выступал перед военными в Каракасе, когда рядом с президентским помостом сдетонировали беспилотники со взрывчаткой. Цели дроны не достигли, президент не пострадал, однако ранения получили семь человек.

Позже Мадуро заявил, что за атакой стоит ультраправая партия Венесуэлы и президент Колумбии. В колумбийском МИД эти обвинения отвергли. Вместе с тем ответственность за атаку на себя взяла подпольная группировка "Фланелевые солдаты". Задержаны были шесть человек, которых считают исполнителями.

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