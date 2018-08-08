Помпео призвал Порошенко выполнить требования МВФ

Госсекретарь США Майк Помпео провел переговоры с президентом Украины Петром Порошенко. Американский дипломат потребовал от Киева выполнить пока не реализованные требования МВФ, а также приветствовал принятие Украиной законов об антикоррупционном суде и национальной безопасности.

В Государственном департаменте Соединенных Штатов сообщили подробности телефонного разговора между госсекретарем США Майком Помпео и президентом Украины Петром Порошенко. Заявление Госдепа цитирует "Интерфакс".

"Госсекретарь Помпео потребовал от Украины выполнить те требования МВФ, которые еще не реализованы", - отмечается в публикации. Там также говорится, что Помпео приветствовал принятие законов об антикоррупционном суде и национальной безопасности на Украине и подтвердил поддержку Вашингтоном украинской территориальной целостности.

Вместе с тем в сообщении на сайте Порошенко сообщается, что в ходе переговоров стороны "поддержали подходы к дальнейшему противодействию российской агрессии".

Ранее стало известно, что Порошенко поручил СНБО предотвратить возможное вмешательство России в предстоящие выборы, которые пройдут в 2019 году.