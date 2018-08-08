Общие накопления россиян превысили 32 трлн рублей

Согласно данным Росстата, общие финансовые накопления россиян составили 32,3 триллиона рублей. За первые шесть месяцев 2018-го граждане накопили 1,5 триллиона, что на 150 миллиардов рублей больше показателя за аналогичный период прошлого года. 15,5% от общего объема накоплений россияне страны хранят в ценных бумагах.

В Федеральной службе государственной статистики сообщили, что по итогам первых шести месяцев 2018 года общие финансовые накопления граждан России составили 32,3 триллиона рублей. Об этом пишут "Известия".

Отмечается, что в первом полугодии 2018-го россияне накопили 1,5 триллиона, что на 150 миллиардов рублей больше показателя за аналогичный период прошлого года.

Вместе с тем в Росстате обратили внимание на сокращение сбережений в банковских вкладах и рост накоплений в наличных.

Что касается конкретных цифр, то на депозитах кредитных организаций вклады россиян составили 66,6 процента от общего числа накоплений (в 2017-м эта доля была равна 67,1 процента). Доля сбережений в наличных увеличилась почти на один процент с прошлого года и составила до 17,9 процента.

Также уточняется, что 15,5 процента от общего объема накоплений граждане страны хранят в ценных бумагах.