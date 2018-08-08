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Под Дамаском готовят к открытию лагерь для переселенцев из Идлиба

08:31
  • среда
  • 08 августа 2018

Под Дамаском сирийские власти готовят к открытию лагерь для вынужденных переселенцев из провинции Идлиб. Она до сих пор остается под контролем боевиков. И люди вынуждены бежать из опасной зоны. Пока пункт временного проживания пустует, беженцы из Восточной Гуты после освобождения анклава от исламистов вернулись в свои дома. Обустройству лагеря активно помогали российские военные, которые неоднократно доставляли гуманитарную помощь и предметы первой необходимости.

Лагерь для беженцев Хирджилла рассчитан на пять тысяч постояльцев. Были времена, когда он принимал по 20 тысяч. В этих комнатах могли размещаться по 30 человек. Лагерь на месте спортивного комплекса построили четыре года назад. В самое тяжёлое для Сирии время. Сегодня здесь немноголюдно. Люди стали возвращаться в свои дома, передает "ТВ Центр".

"После того, как сирийская армия освободила Восточную Гуту, все жители этого региона, которых мы приютили здесь, вернулись в свои дома. Сейчас у нас идёт ремонт", - рассказал директор лагеря для беженцев Абдурахман Хатыб.

Одни из последних постояльцев. У этих женщин сгорели документы. Со дня на день получат новые и отправятся домой.

- Тут нас обеспечили жильём, питанием и всем необходимым. Относились хорошо. Жаловаться не на что. Хорошо, что дали возможность переждать трудные времена! Спасибо президенту Асаду и российскому народу за помощь — наша земля теперь свободна от боевиков!

А это запасы. Провизии достаточно. Люди здесь никогда не голодали. Сухое молоко, детское питание, рис, мука, сахар, масло и консервы. Бытовая химия и личные принадлежности - также присутствуют. В этих вагончиках скоро начнутся учебные занятия. В лагере готовятся к потоку людей, выходящих по гуманитарным коридорам из Идлиба, и тех, кто возвращается из других стран. При помощи российских специалистов в Сирии создан государственный комитет по беженцам. Помочь людям вернуться в свои дома и дать семьям всё что нужно — задача номер один на сегодня.

Павел Прокопенко, Александр Козликин, "ТВ Центр", Сирия.

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