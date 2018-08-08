В Киеве неизвестные в форме захватили здание университета

Неизвестные в форме накануне ворвались в здание университета "Украина" в Киеве и оккупировали один из корпусов. Глава вуза назвал случившееся еще одним свидетельством беззакония в государстве. Ректор связал происшествие с решением суда об отчуждении недвижимости.

Очередной рейдерский захват на Украине. В этот раз объектом стал Открытый международный университет развития человека в Киеве "Украина", передает "ТВ Центр".

Как сообщил ректор Петр Таланчук, накануне группа из 50 человек в балаклавах ворвалась в здание вуза, выгнала всех преподавателей и сотрудников и оккупировала один из корпусов. Пока людям выкручивали руки, прибывшие полицейские, уже по традиции, безучастно наблюдали за происходящим.

Глава вуза назвал случившееся еще одним свидетельством беззакония в государстве. Ректор связал происшествие с решением суда об отчуждении данной недвижимости, которое сейчас оспаривается.