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Российские ученые создали способный разрушать раковые клетки вирус

08:21
  • среда
  • 08 августа 2018

Ученые из Института молекулярной биологии им. В.А. Энгельгардта создали уникальный препарат для лечения рака мозга и симпатической нервной системы. Лекарство разработано на основе ранее неизвестного эндогенного ретровируса. В ходе химиотерапии оно не задевает здоровые клетки, уничтожая только раковые через реакцию на на белок плазмолипин.

Специалисты Института молекулярной биологии им. В.А. Энгельгардта нашли новый способ разрушать раковые клетки - речь идет о создании оригинального вируса одноразового действия. Об этом сообщают "Известия".

Отмечается, что многие современные препараты, использующиеся для борьбы с онкологическими заболеваниями, вызывают тяжелое состояние пациентов после химиотерапии, так как уничтожают не только больные, но и здоровые клетки.

Разработка российских ученых устроена таким образом, что способна вступать во взаимодействие исключительно с раковыми клетками - препарат реагирует на белок плазмолипин, который отсутствует на здоровых клетках.

Создано лекарство на основе ранее неизвестного эндогенного ретровируса. Планируется, что получить его смогут пациенты с онкологическим заболеванием мозга и симпатической нервной системы.

Ранее сообщалось, что российские ученые разрабатывают тест-системы для раннего обнаружения раковых опухолей через разрушенные ДНК клеток. По словам исполняющего обязанности директора Национального центра онкологии им. Н.Н.Блохина Ивана Стилиди, работа над технологией жидкостной биопсии будет закончена в течение двух-трех лет.

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Институт молекулярной биологии имени В.А. Энгельгардта РАН
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