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В Южной Осетии вспоминают погибших в 5-дневной войне

08:43
  • среда
  • 08 августа 2018

В Южной Осетии вспоминают жертв пятидневной войны, которую десять лет назад развязала Грузия. В память о погибших жители Цхинвала на Гергиевской лестнице зажгли сотни свечей. Траурные мероприятия прошли в "Музее сожженных душ".

В Южной Осетии вспоминают события 8 августа 2008 года, передает "ТВ Центр". Ровно десять лет назад грузинские войска по приказу Михаила Саакашвили атаковали республику и нанесли массированный удар по ее столице Цхинвалу.

Во время пятидневной войны погибли более тысячи человек. Первые обстрелы грузинской артиллерии были направлены на казарму российских миротворцев. Жертвами стали  37 наших военнослужащих.

В память о погибших жители Цхинвала на Гергиевской лестнице зажгли сотни свечей. Траурные мероприятия прошли в "Музее сожженных душ". В храмах республики были проведены молебны. Отдать дань уважения защитникам Южной Осетии пришли сотни людей.

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В Южной Осетии вспоминают жертв пятидневной войны
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