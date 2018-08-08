Канада призвала Россию допустить европейских наблюдателей в Южную Осетию

МИД Канады призвал Россию допустить наблюдателей из Евросоюза в Южную Осетию и Абхазию. Там добавили, что разрешению конфликта должно способствовать соблюдение Москвой обязательств по прекращению огня от 12 августа 2008 года.

Министр иностранных дел Канады Христя Фриланд выступила с призывом к России о допуске наблюдателей из Евросоюза в Южную Осетию и Абхазию. Об этом пишет "Газета.ру" со ссылкой на сайт канадского МИД.

Фриланд отметила, что, помимо допуска наблюдателей, "мирному и надежному решению конфликта" должно способствовать соблюдение Москвой обязательств по прекращению огня от 12 августа 2008 года.

Россия признала независимость Абхазии и Южной Осетии в 2008 году после грузино-осетинской войны. Так же поступили Никарагуа, Венесуэла, Науру, Вануату и Тувалу. Вместе с тем страны Запада считают Абхазию и Южную Осетию оккупированными территориями.

Тогда грузинские войска вошли в Цхинвал, но затем были вытеснены российской армией. Дипломатические отношения России и Грузии были разорваны.

Ранее специальный представитель президента России по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов заявил, что после войны между Грузией и Южной Осетией 2008 года Штаты все же признали, что Михаил Саакашвили "сорвался с их поводка" и стал виновником произошедшего. Иванов добавил, что изначально американская сторона уверяла партнеров, что Саакашвили не перейдет опасную черту.