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США опубликовали список попавших под пошлины товаров из Китая

08:49
  • среда
  • 08 августа 2018

Вашингтон продолжит торговую войну с Пекином. Власти США опубликовали список товаров из Китая, которые начнут облагать пошлинами с 23 августа. В него попали около 300 наименований, на которые будет введен сбор в 25%. Министерство торговли Китая уже подготовило ответ США.

Власти США опубликовали список товаров из Китая, которые американская таможня начнет облагать пошлинами с 23 августа на сумму в 16 миллиардов долларов в год. В него попали 279 наименований, на которые введены 25% пошлины.

Документ размещен на сайте торгового представителя США Роберта Лайтхайзера. В частности, это мотоциклы, тракторы, комплектующие для строительства железных дорог, радиотехнические схемы, а также многие другие товары.

В свою очередь, Китай уже подготовил ответ США и пообещал ввести свои пошлины с гибкими ставками - от 5% до 25%.

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