В Петербург доставили отравившихся в Грузии российских школьников

Троих детей доставили спецрейсом в Санкт-Петербург из Грузии. Они находились там на отдыхе и заболели острой кишечной инфекцией. У пострадавших зафиксировали гемолитико-уремический синдром, возбудителем которого является энтерогеморрагическая кишечная палочка.

Во время отдыха в Грузии группа школьников из России заболела острой кишечной инфекцией, сообщает "Газета.ру".

Отмечается, что у пострадавших зафиксировали гемолитико-уремический синдром, возбудителем которого является энтерогеморрагическая кишечная палочка.

В Федеральной службе по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека сообщили, что троих детей доставили спецрейсом в Санкт-Петербург, состояние их здоровья резко ухудшилось. Ведомство обратилось к грузинской стороне с запросом об эпидемиологической ситуации.

Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор за первое полугодие 2018-го проверил 140 тысяч проб импортного молока и молочной продукции. 6% исследованного материала не соответствовало предъявленным требованиям. С реализации сняли более 300 тонн молочных продуктов. Общая сумма наложенных на продавцов, поставщиков и производителей штрафов составила 500 миллионов рублей.