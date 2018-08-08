ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Петербург доставили отравившихся в Грузии российских школьников

08:54
  • среда
  • 08 августа 2018

Троих детей доставили спецрейсом в Санкт-Петербург из Грузии. Они находились там на отдыхе и заболели острой кишечной инфекцией. У пострадавших зафиксировали гемолитико-уремический синдром, возбудителем которого является энтерогеморрагическая кишечная палочка.

Во время отдыха в Грузии группа школьников из России заболела острой кишечной инфекцией, сообщает "Газета.ру".

Отмечается, что у пострадавших зафиксировали гемолитико-уремический синдром, возбудителем которого является энтерогеморрагическая кишечная палочка. 

В Федеральной службе по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека сообщили, что троих детей доставили спецрейсом в Санкт-Петербург, состояние их здоровья резко ухудшилось. Ведомство обратилось к грузинской стороне с запросом об эпидемиологической ситуации.

Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор за первое полугодие 2018-го проверил 140 тысяч проб импортного молока и молочной продукции. 6% исследованного материала не соответствовало предъявленным требованиям. С реализации сняли более 300 тонн молочных продуктов. Общая сумма наложенных на продавцов, поставщиков и производителей штрафов составила 500 миллионов рублей.

Читайте также:
Главное сегодня
Скорая помощь
Скорая помощь
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ

Copyright © 2007-2018 АО «ТВ Центр»

На сайте работает система коррекции ошибок.

Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.

Партнеры сайта :Рамблер

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". Учредитель - АО "ТВ Центр". Главный редактор - Быстрицкая Ю. А. web@tvc.ru, 8 (495) 786-46-70. 16+. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.
﻿ Rambler's Top100