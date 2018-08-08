Турция создаст собственное космическое агентство

В Турции появится собственное космическое агентство. Работу над созданием нового ведомства планируют завершить до конца 2018 года. Займется оно разработкой стратегии продвижения космической сферы страны на международной арене.

Власти Турции займутся созданием собственного космического агентства, которое в рамках ООН будет развивать международные связи в сфере космических технологий. Об этом сообщает "МИР24".

Работу над созданием нового ведомства планируют завершить до конца 2018 года. Его структура будет формироваться в ускоренном режиме, а займется оно разработкой стратегии продвижения космической сферы Турции.

Отмечается, что старт работ в это области произошел в стране в 2000 году. Первым успешным опытом оказалось создание спутников для наблюдения за земной поверхностью.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что не возражал бы против вступления его страны в БРИКС. До этого президент России Владимир Путин, выступая на пресс-конференции по итогам саммита в ЮАР, не исключил возможности расширения группы в ближайшее время.