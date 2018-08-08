В Карелии нашли самую старую мастерскую Европы

Экспедиция Петрозаводского государственного университета нашла в Карелии древнейшую мастерскую Европы по производству изделий из меди. Всего же в ходе работ были обнаружены 30 медных артефактов, а также заготовки для украшений.

Студенты, входящие в состав археологической экспедиции Петрозаводского государственного университета, нашли на полуострове Оровнаволок в Медвежьегорском районе Карелии древнейшую европейскую мастерскую по производству изделий из меди. Об этом сообщает "Русская Планета".

"До настоящего момента считалось, что Север Европы был на периферии великих открытий в человеческой истории", - подчеркнул руководитель экспедиции Александр Жульников.

Всего же в ходе работ были обнаружены 30 медных артефактов, а также заготовки для украшений. Отмечается, что все эти находки ставят вопрос о Карелии как об одном из древнейших мест металлообработки в Европе.

В марте 2018 года сообщалось, что в карельских школах появились хироманты, которые по отпечатку пальца обещают определить профориентацию детей, психологические характеристики и спортивные успехи. Власти предупреждают, что подобные услуги сомнительны и противоречат федеральному закону "О персональных данных".