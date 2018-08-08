В Южной Осетии вспоминают события августа 2008 года. Десять лет назад грузинские войска по приказу Михаила Саакашвили нанесли массированный удар по Цхинвалу. Во время пятидневной войны погибли сотни мирных жителей. Траурные мероприятия в среду проходят по всей республике.

Лица совсем молодых мужчин, женщин, целых семей с детьми на фотографиях в ночной час озарили десятки свечей. Пришедшие на траурные мероприятия жители Цхинвала не могли сдержать слез – погибших многие знали лично. В городе, который грузинские войска попытались стереть с лица земли, несколько мемориалов, напоминающих о тех событиях.

Утром цветы несут на кладбище машин, оно расположено неподалеку от города, передает "ТВ Центр". На этих автомобилях мирные жители пытались покинуть пылающий Цхинвал, но были застигнуты артиллерийским огнем.

"Никакого шанса без принуждения Грузии к миру, никакого шанса без вмешательства России в этот конфликт, в эту войну. И Южной Осетии не было бы", - сказал президент Южной Осетии Анатолий Бибилов.

Пятнадцать минут после полуночи. Рев реактивных установок "Град" - так началась вероломная атака грузинской армии на мирно спящий Цхинвал. Местные жители, подняв с постели детей и стариков, прятались в подвалах и укрытиях. Огонь по жилым домам велся прицельно, жертвы были неизбежны.

Огонь артиллерии накрыл и базу российских миротворцев на южной окраине города. Вооруженные, в основном, легким стрелковым оружием 220 солдат и офицеров двое суток героически оборонялись, задерживая наступление грузинской бронетехники. Трехэтажное здание, наблюдательные вышки насквозь пробиты снарядами.

Нападавшие вели себя как типичные агрессоры. Не стеснялись снимать на видео, как под смех и свист сносят стелу с надписью Цхинвал. Но завладеть землей, принадлежащей народу Южной Осетии, грузинским военным не удалось. Россия, встав на защиту жителей республики и своих миротворцев, через Рокский тоннель ввела в Южную Осетию войска. Началась операция по принуждению к миру – она завершилась 12 августа.

"Россия получила главное – мир. Мы смогли защитить своих граждан – их много, граждан Российской Федерации, которые живут и в Абхазии, и в Южной Осетии. И у нас не болит постоянно голова о том, что в какой-то момент будет очередное нападение, нам придется вмешиваться, защищать наших граждан, защищать нашу безопасность, давать какой-то ответ. В результате просто в регионе все понятно", - заявил председатель правительства России Дмитрий Медведев.

Пятидневной войны могло попросту не быть. Но Михаила Саакашвили, считавшего территории Южной Осетии и Абхазии своими, силовой вариант решения вопроса не смущал. Это вынуждены признать даже кураторы бывшего президента Грузии из-за океана. Хотя в 2008 году глава Госдепартамента США Кондолиза Райс неоднократно уверяла российскую сторону, что Тбилиси не пойдет войной на республики.

"Она (Кондолиза Райс) говорила, что американцы ни при чём, они не стоят за этой атакой. Она призналась, конечно, что это инициатива Саакашвили, и что он виновник войны. Но в приватной, частной беседе и не в микрофон. Она умная женщина. Но в частной беседе она фактически признала, что Саакашвили сорвался с поводка", - рассказал спецпредставитель президента России по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.

Не допустить повторения насилия в решении грузино-осетинского конфликта призвал накануне десятилетия начала пятидневной войны генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш.

"Все заинтересованные стороны должны уделять первоочередное внимание прогрессу посредством надлежащего диалога и воздерживаться от раскольнической политики и односторонних действий, которые могут негативно повлиять на региональный мир и безопасность", - заявил генсек ООН Антониу Гутерреш.

Россия помогла Южной Осетии восстановить жилые кварталы, школы, больницы и дороги, разбитые снарядами. Но сохранившиеся памятники войны ежедневно напоминают, как дорого стоил мир.

Егор Кислелёв, "ТВ Центр".