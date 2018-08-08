В результате аварии на МКАД пострадали пять человек

На МКАД столкнулись три легковых автомобиля, пострадали пять человек. ДТП произошло на внешней стороне 20-го километра кольцевой. Три полосы движения были перекрыты.

На внешней стороне 20-го километра МКАД рано утром 8 августа столкнулись три легковых автомобиля, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного управления ГИБДД. Пять человек пострадали. Из-за ДТП сотрудникам экстренных служб пришлось перекрыть три полосы. Причины произошедшего устанавливаются.