В результате аварии на МКАД пострадали пять человек

На МКАД столкнулись три легковых автомобиля, пострадали пять человек. ДТП произошло на внешней стороне 20-го километра кольцевой. Три полосы движения были перекрыты.
На внешней стороне 20-го километра МКАД рано утром 8 августа столкнулись три легковых автомобиля, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного управления ГИБДД.
Пять человек пострадали. Из-за ДТП сотрудникам экстренных служб пришлось перекрыть три полосы.
Причины произошедшего устанавливаются.
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