Прокуратура проверит детсад в Астрахани, где детей связывали пеленками

Шокирующая история. В Астрахани в одном из частных детских садов малышей связывали на время сна. Видео, сделанное очевидцем, попало в сеть и сразу получило десятки возмущённых откликов. Сейчас информацию проверяет прокуратура.

Связанные пеленками дети, уложенные в кроватках по двое. Валетом. Руки и ноги обмотаны так, что воспитанники не могут пошевелиться.

Этими шокирующими кадрами в социальной сети поделился пользователь Динар Хисамов. Он утверждает, что на фото и видео запечатлены издевательства над воспитанниками частного детского сада "Полина" в Астрахани. А ужасающую историю ему рассказала Олеся, мама двухлетней девочки, которая посещала это дошкольное учреждение, передает "ТВ Центр".

"Уже после первой недели посещения я стала замечать изменения в настроении ребёнка, как только мы подходили к детсаду. Капризы и плач, я думала, что это временно, дочка просто не привыкла. Я переживала, но, оставляя в руках профессионалов, передавала ребёнка спокойно и уходила. Такое посещение происходило две недели", - рассказала она.

Рекламу частного детского сада мама нашла в интернете. Привлекла более дешевая по сравнению с конкурентами цена и хорошая, на первый взгляд, обстановка. Был подписан официальный договор. Так совпало, что знакомая подруги устроилась в этот сад няней. Она-то и предупредила, что девочку нужно срочно из учреждения забирать, сняла это видео и описала, в каких условиях находились дети: воспитатели отсутствовали, у няней другие обязанности, в комнатах духота, сплит-системы не работают. И самое главное - детей связывают. Услышав этот рассказ, мать тут же понеслась спасать своего ребенка.

"Я тут же собралась и выехала туда, по дороге позвонила хозяйке заведения. И не без эмоций спросила, почему пеленают моего ребёнка? И заматывают и связывают ей ноги?! На что она не смогла мне дать внятный ответ. Лишь сообщила, что находящийся там "юрист Игорь" якобы на месте. Я сообщила, что забираю дочь. Юрист Игорь на вопрос, почему наши дети находились связанными в детских кроватках, ответил: "Это не я же их связал!" – продолжила Олеся.

Родители обратились в правоохранительные органы. Работу частного детского сада проверит прокуратура. Руководство учреждения уверяет: это все происки конкурентов. Но после разразившегося скандала реклама заведения была удалена с популярного сайта объявлений.

Этот случай с издевательствами над детьми - далеко не первый. Над дошкольниками издеваются, вплоть до настоящих пыток как в муниципальных, так и в элитных детских садах. Так, в Барнауле сейчас расследуется дело о жестоком обращении с воспитанниками в учреждении, где месячная плата составляла 19 тысяч рублей. Детей таскали волоком, запирали в темных туалетах.

Как правило, попавших в объективы камер наблюдения воспитателей просто увольняют. Штраф или же реальные сроки заключения, да и то небольшие, садисты под маской нянь получают лишь в случае причинения воспитанникам серьезных увечий.

Лилия Акиньшина, "ТВ Центр".